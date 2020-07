CEEAC : un sommet des chefs d'État et de gouvernement aura lieu le 30 juillet

La 17ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) aura lieu le 30 juillet 2020 par visioconférence.



Convoquée par le président en exercice de la CEEAC et chef de l'État du Gabon, Ali Bongo Ondimba, la session est consacrée essentiellement à la Réforme institutionnelle de l’organisation sous régionale



Au cours de leurs travaux, les chefs d’Etat vont examiner et valider le rapport des travaux des ministres et procéder à la désignation des nouveaux responsables de la Commission, notamment le président, le vice-président et cinq commissaires.



Le sommet est précédé d’une réunion de la commission consultative du 23 au 25 juillet 2020 et d’un conseil des ministres des États membres les 27 et 28 juillet 2020.



La réforme institutionnelle de la CEEAC a été ordonnée par la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC réunis à N’Djamena le 25 mai 2015.



L’objectif fondamental poursuivi par la réforme est d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la CEEAC dans le but de réaliser un saut qualitatif majeur dans la gouvernance de l’Organisation en vue d’en faire une Communauté Economique Régionale viable et forte, dotée d’un Exécutif à l’architecture rénovée.



La réforme vise aussi à contribuer à accélérer le processus de la rationalisation des Communautés Economiques Régionales en Afrique centrale.