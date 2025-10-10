Alwihda Info
AFRIQUE

CEMAC : Le rideau est tombé sur le séminaire régional sur les statistiques des finances publiques à N’Djamena


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 10 Octobre 2025


N’Djamena – La capitale tchadienne a abrité, du 29 septembre au 10 octobre 2025, les travaux du séminaire régional sur les statistiques des finances publiques de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). L’événement a été organisé conjointement par AFRITAC Centre et la Banque mondiale, dans le cadre du Projet régional d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (HISWACA SOP 2).


Un séminaire axé sur la modernisation des statistiques publiques

Placée sous le thème : « Le financement dans les statistiques de finances publiques (SFP), dont le Tableau des Opérations Financières de l’État (TOFE), et l’analyse des créances des institutions de dépôt sur l’administration centrale : enjeux et approches méthodologiques », cette session de formation a réuni pendant deux semaines des experts issus des pays membres de la CEMAC. Les participants ont été initiés à de nouveaux outils et approches destinés à renforcer leurs capacités analytiques et à améliorer la fiabilité et la comparabilité des statistiques budgétaires au sein de la sous-région.

Un engagement collectif pour des données plus fiables

Prenant la parole au nom des participants, Omani Odambi Ghislain, conseiller technique au ministère d’État du Gabon, a salué l’accueil chaleureux du peuple tchadien et l’organisation réussie du séminaire. Il a réaffirmé l’engagement des experts à mettre en œuvre les recommandations techniques formulées au cours des travaux, notamment à travers le renforcement de la coordination interinstitutionnelle et le suivi continu des progrès réalisés dans chaque pays membre.

Vers une réforme méthodologique du TOFE

Dans son discours de clôture, Mamadou Issa Baba, Directeur de la Finance publique à la Commission de la CEMAC, a souligné l’importance du nouveau cadre analytique du Tableau des Opérations Financières de l’État (TOFE), appelé à provoquer une mutation profonde dans la compilation, la présentation et l’analyse des statistiques des finances publiques.

Selon lui, cette réforme permettra d’améliorer la transparence, la cohérence et la comparabilité des données budgétaires entre les États membres, renforçant ainsi la gouvernance financière régionale.

Une participation sous-régionale et francophone élargie

Outre les six pays membres de la CEMAC — Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad —, le séminaire a également réuni des représentants de la zone francophone d’AFRITAC Centre et Sud, notamment le Burundi, la République démocratique du Congo et Sao Tomé-et-Principe.

La cérémonie de clôture s’est achevée par la remise officielle des attestations aux participants et aux formateurs, marquant la fin d’un séminaire unanimement salué pour sa pertinence et son impact attendu sur la gestion des finances publiques en Afrique centrale.


