CEMAC : N’Djamena abrite un séminaire régional sur les statistiques des finances publiques

Organisé conjointement par AFRITAK Centre et la Banque mondiale dans le cadre du Projet Régional d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA SOP2), le séminaire régional sur les statistiques des finances publiques, est placé sous le thème : « Le financement dans les Statistiques de Finances Publiques (SFP), dont le Tableau des Opérations Financières de l'État (TOFE), et l'analyse des Créances des Institutions de Dépôt sur l'Administration Centrale : Enjeux et Approches Méthodologiques. »,



Il vise à renforcer les capacités des participants sur les principes et la méthodologie du financement du TOFE, ainsi que celui de clarifier le traitement comptable des créances des institutions de dépôt adaptées aux contextes nationaux. Comprendre le rôle du financement dans le TOFE et de son impact sur la politique budgétaire ; identifier les défis liés à l'analyse des flux financiers ; améliorer la qualité et la transparence des statistiques de finances publiques, ce sont des attentes des participants à l'issue de ce séminaire.



Conformément aux standards internationaux, notamment le manuel de statistiques de Finances Publiques (SFP 2014) du Fonds Monétaire International (FMI) relayés par la directive sur le TOFE de la CEMAC, les pays membres sont appelés à produire des données harmonisées, exhaustives et comparables, couvrant l'ensemble des flux budgétaires et des opérations de financement.



A cet effet, la qualité et la fiabilité des statistiques de Finances Publiques constituent un enjeu majeur pour la transparence budgétaire, la crédibilité des politiques économiques et la soutenabilité de la dette dans la zone CEMAC et en Afrique centrale.



Il convient de souligner que ce séminaire est destiné aux personnes chargées de la production des données primaires et la compilation des statistiques de finances publiques des ministères de l'Economie et des Finances, du Budget et du Plan des pays membres de la zone CEMAC, et aux institutions régionales et partenaires.