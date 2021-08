CEMAC : le Tchad souhaite plus de financements des partenaires contre le sous-développement

Le chef de la transition tchadienne plaide pour des financements plus conséquents afin d’engager dans les meilleures conditions, une lutte sans merci contre le sous-développement et son corollaire la paupérisation, l’insécurité, le chômage des jeunes et leur exil.



Il exhorte les partenaires à prévoir des souplesses dans l’évaluation de la mise en œuvre des programmes économiques, en tenant compte du contexte sécuritaire et macroéconomique sous-régional encore fragile.



Les appuis divers des partenaires ont été déterminants, en particulier l’aide d’urgence contre la Covid-19, les initiatives de suspension et d’allègement des dettes, la mise en place du Cadre Commun du G20 et l’allocation générale des Droits de Tirage Spéciaux d’un niveau sans précédent, s'est félicité Mahamat Idriss Deby.



Il a assuré que les États continueront de mettre en œuvre également, de leur côté, toutes les mesures visant à améliorer la qualité des dépenses, la mobilisation des ressources domestiques et la promotion de tous les compartiments du climat des affaires, tant en matière de justice, de fiscalité, des conditions du financement du secteur privé que de celui de la réglementation des changes.