CEMAC : le représentant résident de la Commission reçu par le président tchadien

Le président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a reçu cet après-midi le nouveau représentant résident de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) au Tchad, Abdelbassit Ibrahim Salah.



Après avoir servi l’institution en qualité de représentant résident adjoint, Abdelbassit Ibrahim Salah a été promu à ce poste en juillet 2024 pour jouer le rôle d’interface entre le président de l’organe exécutif de la communauté et le Tchad, en vue d’établir une union étroite entre les peuples des États membres et promouvoir leur développement harmonieux. Ce mardi 11 février 2025, il est reçu au Palais Toumaï, par le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Accompagné de son adjoint Ali Hassan Haggar, le nouveau représentant résident de la Commission CEMAC au Tchad est venu présenter ses civilités au chef de l’État tchadien et lui transmettre les félicitations du président de la Commission de la CEMAC, Baltasar Engonga Edjo’o, pour le retour du Tchad à la normalité constitutionnelle.



Outre ces échanges protocolaires, le chef de l’État et ses hôtes ont abordé la question des grands projets en cours au sein de la CEMAC, notamment la construction de deux ports secs à Ngueli et à Kouteré. Deux infrastructures importantes pour le développement du commerce intra-régional et l’amélioration de la compétitivité économique de la sous-région.



Ces initiatives ont été saluées par le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui a également réaffirmé l’engagement du Tchad à œuvrer aux côtés des autres États membres de la CEMAC pour renforcer la coopération régionale. Avant de prendre congé de ses hôtes, le président Mahamat Idriss Deby Itno a exprimé sa gratitude envers la CEMAC pour son soutien dans le processus de modernisation et de développement du Tchad.