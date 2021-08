CEMAC : un important sommet des chefs d'État ce 18 août

Les travaux seront présidés par le président camerounais Paul Biya, président en exercice de l'organisation communautaire sous-régionale.



Le thème du sommet est : "évaluation de la situation macroéconomique de la zone CEMAC en contexte de pandémie du Covid-19 et analyse des mesures de redressement".



Le sommet verra la participation de la directrice générale du Fonds monétaire internationale, Kristalina Gueorguieva, le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, et du représentant du gouvernement français.



Le sommet est marqué par différentes crises sécuritaire, sanitaire, économique, sociopolitique auxquelles font face les pays membres de la CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA, Tchad). Il aura pour objectif de dresser un état des lieux, procéder à une évaluation des différentes mesures mises en oeuvres dans le cadre de la riposte à la pandémie et répondre aux conséquences économiques, monétaires et financières liées à la Covid-19.