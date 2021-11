CGLU Afrique : l’Afrique du Nord énonce ses priorités pour le Sommet Africités

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par les allocutions de Mohamed Abdel Qader gouverneur adjoint de Louxor, l’honorable Peter Anyang Nyong’o, gouverneur de Kisumu, Kenya et de Mme Asmaa Rhlalou, maire de Rabat. Les travaux ont été présidés par Lahcen Amrouche de l’Association Marocaines des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC), qui assure la vice-présidence de CGLU Afrique pour la région Afrique du Nord.



Cinq pays (Egypte, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), sur les 7 de la région, ont pris part aux deux jours de conclave. Ils étaient invités à se faire représenter par le président et le secrétaire permanent de l’Association nationale des collectivités territoriales, la présidente du chapitre national du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA), et un représentant du Réseau des Jeunes Élus locaux d’Afrique (YELO).



La rencontre de Louxor était la deuxième d’une série de caucus régionaux organisés en préparation de la 9ème édition du Sommet Africités prévu du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu au Kenya, dans le cadre duquel aura lieu le 20 mai 2022, l’assemblée générale élective au cours de laquelle il est prévu d’élire les membres titulaires et suppléants des instances de gouvernance de CGLU Afrique. Le thème retenu pour le sommet Africités est : « Le rôle des villes intermédiaires d’Afrique dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ».



Durant les deux jours de travaux, les participants ont été informés des actions en cours menées par CGLU Afrique à travers sa nouvelle stratégie GADDEPA 2.0 et ses 7 domaines d’intervention prioritaires retenus par les membres de CGLU Afrique pour la décennie 2021-2030, à savoir : économie et finance locale ; climat, biodiversité et systèmes alimentaires ; genre et jeunesse ; accès aux services de bases et ODD ; migration ; culture ; paix et sécurité.



Les participants ont accordé une attention particulière au processus de mise en œuvre de l’Agence Territoriale Afrique (ATA), véhicule financier permettant l’accès des collectivités territoriales d’Afrique au marché financier. Cent collectivités territoriales volontaires sont invitées à souscrire comme membres fondateurs de la société coopérative de l’ATA avec une contribution de 100. 000 euros chacune.



Dans la réalisation de ce projet, CGLU Afrique compte s’appuyer sur les partenaires comme la Banque Africaine de Développement (BAD) afin que l’ATA soit un organe subsidiaire de la BAD. Il a également été procédé à la présentation du sommet Africités qui se déroulera sur cinq jours. L’on distingue les sessions thématiques organisées au cours des trois premiers jours du Sommet, et les sessions politiques organisées au cours des deux derniers jours du Sommet en plus du Salon Africités qui est partie intégrante du Sommet.