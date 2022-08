CGLU Afrique : la 27ème session du Comité exécutif s’est tenue à Nouakchott

En effet, cette 27ème session du Comité exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU), qui a eu lieu le 02 août 2022 à Nouakchott (Mauritanie), est la première de la nouvelle équipe dirigeante de CGLU Afrique issue de l'Assemblée générale du 19 mai 2022 à Kisumu (Kenya), au terme du Sommet Africités 9.



Elle était consacrée principalement à l’approbation des comptes de l’exercice 2021 de l’organisation, à l’évaluation des résultats du Sommet Africités, du 17 au 21 mai 2022, à la discussion des orientations stratégiques de la nouvelle équipe dirigeante de CGLU Afrique, et à la participation de l’Afrique aux instances et commissions de CGLU Monde.



L’ouverture officielle de la 27ème session a été honorée par la présence des ministres de l'Intérieur et de la Décentralisation, des Finances, et de l’Urbanisme, ainsi que du président de l'Association des maires de Mauritanie, des présidents des régions mauritaniennes et de plusieurs autres personnalités importantes. Du côté de CGLU Afrique la session s’est tenue sous la présidence de Mme Fatimetou Abdel Malick, présidente de la région de Nouakchott (Mauritanie) et présidente de CGLU Afrique.



C’était en présence de : Mme Christine Mba Ndutume, maire de Libreville (Gabon) et vice-présidente CGLU-Afrique pour la région de l’Afrique centrale ; Mme Kouame Badou Harlette, épouse N’Guessan, maire de de la commune d’Arrash, et secrétaire générale de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire, représentant Claude Paulin Danho, président de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) et vice-président CGLU Afrique pour la région de l’Afrique de l’Ouest ; Jeffrey Sibisibi, président de l’Association des Autorités Locales du Botswana (BALA) et vice-Président CGLU Afrique pour la région de l’Afrique australe ; Mme Rohey Malick Lowe, maire de Banjul (Gambie), et présidente du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA).



Il faut rappeler que le Comité exécutif de CGLU Afrique est l’instance chargée de la direction politique de l’organisation. Il comprend 16 membres, 15 membres élus par l’assemblée générale de CGLU-Afrique (soit 3 pour chacune des 5 régions d’Afrique), auxquels s’ajoute la présidente du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA) qui est la commission permanente pour l’égalité de genre de CGLU Afrique.



CGLU Afrique regroupe actuellement les 51 associations nationales de gouvernements locaux opérant en Afrique ainsi que 2000 villes et territoires de plus de 100 000 habitants. A travers ses membres, CGLU Afrique représente plus de 350 millions de citoyens africains.