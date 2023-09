CGTN : La Vision Chine-Afrique étudie la voie vers une coopération durable

DAR ES SALAAM, Tanzanie - Un événement spécial intitulé « Vision Chine-Afrique : Vers un avenir durable » s'est tenu à l'Université de Dar es Salaam en Tanzanie pour marquer le 10e anniversaire de l'initiative chinoise de la Ceinture et de la Route.



L'événement a rassemblé plus de 200 participants, dont des diplomates, des entrepreneurs, des universitaires et des décideurs politiques, originaires de Chine et d'Afrique, afin de réfléchir aux moyens de favoriser des partenariats durables pour l'avenir.



Au cours des 10 dernières années, la portée de la collaboration entre la Chine et l'Afrique s'est constamment élargie dans le cadre de l'initiative de coopération pour le développement. Selon le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Deng Li, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec un flux d'investissements directs de plus de 30 milliards de dollars.



Le commerce bilatéral entre la Chine et la Tanzanie a atteint 8,31 milliards de dollars en 2022, soit 3,5 fois plus qu'il y a 10 ans, a déclaré l'ambassadeur de Chine en Tanzanie lors de l'événement.



« Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble », a déclaré Mussa Zungu, vice-président du parlement tanzanien, citant un proverbe africain. Selon lui, l'initiative la Ceinture et la Route offre aux pays d'Afrique de l'Est la possibilité d'obtenir un financement et un soutien matériel pour des projets d'infrastructure. Il a également souligné que le développement des infrastructures dans le cadre de l'initiative s'aligne sur la stratégie de développement de la Communauté d'Afrique de l'Est, ce qui en fait un moteur de l'intégration économique.



Au cours des 10 dernières années, plusieurs entreprises publiques et privées chinoises ont participé à des projets de développement d'infrastructures dans de nombreux pays africains, en construisant des routes, des chemins de fer, des ponts et des aéroports.



Janson Huang, président de Group Six International, Sinotan Industrial Park, arrivé en Tanzanie il y a 20 ans, en fait partie. Grâce à ses efforts dans les secteurs de la construction et de l'immobilier, M. Huang a construit des bâtiments et contribué à façonner des communautés et des industries en Tanzanie.



Par ailleurs, Ernest Mkongo, coordinateur du projet de soja de l'université agricole chinoise et du secrétariat régional de Morogoro, est à l'avant-garde de la collaboration entre la Chine et l'Afrique en matière de technologie agricole. Le projet a permis l'adoption de techniques agricoles avancées pour la culture du maïs et du soja.



Alors que la Chine et l'Afrique célèbrent une décennie de partenariat dans le cadre de l'initiative, il devient évident que la durabilité repose sur des échanges encore plus larges et plus inclusifs.