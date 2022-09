CIRCAF : le CNC du Cameroun passe le témoin à Marrakech

Avec à sa tête son président, Joseph Chebongkeng Kalabubsu, le Conseil National de la Communication du Cameroun (CNC), est présent à Marrakech au Maroc où il prend part, du 21 au 23 septembre 2022, à la 10ème Conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique (CIRCAF).



Pour la journée inaugurale, la cérémonie solennelle d'ouverture a donné droit à plusieurs prises de paroles. Ainsi donc, après le mot de bienvenue de la présidente de la HACA du Maroc, Mme Latifa Achabar, le président du CNC, président en exercice du RIARC a remercié les uns et les autres pour l'inédit et exceptionnel mandat du CNC à la tête du RIARC qui a duré quatre ans, au lieu de deux, du fait de la pandémie.



Joseph Chebongkeng Kalabubsu a également saisi cette opportunité pour remercier sa majesté le roi du Maroc Mohammed VI, pour son accompagnement à l'organisation de cet événement. Il s'est félicité de la relance et la redynamisation des activités post Covid-19 du RIARC.



Le secrétaire exécutif du RIARC, le président de la HAAC, Prosper Rémi Moretti a pour sa part, salué la résilience des régulateurs et a félicité la sagesse des responsables du RIARC qui ont pu maintenir la flamme allumée.



Reprenant la parole, la présidente de la HACA a rendu hommage à l'ancien président du CNC et ancien président du RIARC Peter Essoka, ainsi qu'à son successeur l'actuel président du CNC. Citant le roi du Maroc, Mme Latifa Achabar a révélé que « l'Afrique représente l'avenir qui commence aujourd'hui ». Une parole d'espoir qui a clos la séquence solennelle du jour.



En guise de communication inaugurale sur le séminaire thématique de cette 10ème Conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, Patrick Pennincks, du Conseil de l'Europe, a exposé sur la transformation digitale des médias audiovisuels, une transition en quête de gouvernance.



Il a ensuite laissé l'espace au panel du jour qui a planché sur l'audiovisuel africain à la recherche d'un nouveau modèle économique, avec les exposés de Sani Kabir du Niger et Hussein Ould Meddou de Mauritanie, sous la modération de Fodie Touré du Mali. La suite des travaux prévoit le second exposé sur les mutations des pratiques professionnelles dans les médias audiovisuels.

(Avec Alain Denis Mbezele)