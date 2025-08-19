Tchad : l’Association des Enfants de Troupe présente le livre AET d’Armand Elenga

À travers un débat enrichissant, l’Association des Enfants de Troupe a organisé, le 18 août 2025, une présentation du livre AET de l’écrivain Armand Elenga. Dans cet ouvrage, l’auteur puise son inspiration dans l’histoire de 1945, en mettant en lumière le parcours et la mémoire de l’école des enfants de troupe.



Lors des échanges, le représentant du président de l’Association des Enfants de Troupe du Congo, Rémy Ayoya Ickounga, a rappelé que la rédaction de cette saga historique a nécessité plus de quatre années de travail. Ce temps d’élaboration témoigne, selon lui, de la passion d’Armand Elenga pour ce sujet, ainsi que de sa détermination inaltérable à en préserver la mémoire.



M. Ickounga a souligné que les anciens enfants de troupe d’Afrique ont le devoir vital de faire revivre l’histoire de leurs écoles respectives, de la transmettre aux nouvelles générations et de préserver les traditions. Cet engagement, affirme-t-il, est d’autant plus important aujourd’hui, dans un contexte où se prépare la formation des futurs enfants de troupe, qui doivent être imprégnés des valeurs et de l’héritage laissés par leurs aînés.



L’objectif de cette initiative s’inscrit dans un agenda plus large : restaurer la mémoire de toutes les écoles militaires d’Afrique, et ouvrir des échanges autour de nouvelles perspectives, notamment la création d’une corniche commémorative et l’ouverture d’écoles d’enfants de troupe pour les jeunes filles.



Dans son ouvrage, Armand Elenga met en lumière la singularité des enfants de troupe et les distingue clairement des enfants soldats. Pour lui, l’instruction demeure une arme incomparable, véritable clé de toute victoire.