COBAC : Danielle Patricia Manon est la nouvelle SGA

C’est à l’issue du sommet extraordinaire des chefs d’États de la Cemac, tenu en visio-conférence le mardi 9 avril 2024, que Danielle Patricia Manon, ancienne directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Gabon, a été portée au poste de secrétaire générale adjointe de la Commission Bancaire d’Afrique Centrale (Cobac).



Elle secondera ainsi le Congolais Marcel Ondele, actuel secrétaire général adjoint de l’organe de régulation du marché bancaire de la Cemac.



La nomination de la Gabonaise intervient à la suite du sommet extraordinaire des chefs d’États de la Cemac qui marque ainsi une nouvelle étape dans sa carrière remarquable, alors qu’elle s’apprête à assumer des responsabilités clés au sein de cette institution régionale de premier plan.



Fort d’une carrière riche et diversifiée, Danielle Patricia Manon a démontré son expertise et son engagement dès ses débuts chez Paribas Gabon en 1992.



Son ascension l’a ensuite conduite à occuper des postes stratégiques, notamment en tant qu’administrateur directeur général du groupe bancaire majeur de la Cemac, BGFIBank. Son engagement en faveur du développement économique et financier de son pays s’est également illustré lors de son mandat à la tête de la CDC du Gabon, où elle a œuvré avec détermination jusqu’en février dernier.



La nomination de Danielle Patricia Manon, et de son collègue Marcel Ondele, vient clore une période de crise au sein de la Cobac. En effet, le processus de désignation des nouveaux responsables de cette institution régionale avait été entravé par un désaccord entre les chefs d’Etat tchadien, congolais et gabonais.



Au cœur de cette impasse inattendue, la violation des principes d’équité et de non-occupation concomitante communautaire encadrés par le principe de rotation à la tête des institutions en Cemac en 2010. Ces nominations viennent ainsi mettre fin à une impasse inattendue et réaffirme l’engagement des autorités régionales en faveur d’une gouvernance institutionnelle solide et transparente.