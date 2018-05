COMMUNIQUÉ SUR L’ADRESSE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE AU PARLEMENT PANAFRICAIN ET SA VISITE EN NAMIBIE

Addis Abéba, le 6 mai 2018: Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s’adressera demain, 7 mai 2018, à Midrand, en Afrique du Sud, au Parlement panafricain à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de sa 6ème législature. Cette adresse lui offrira l’opportunité d’articuler les priorités de l’Union et de décliner les efforts en cours en ce qui concerne la paix et la sécurité, la démocratie, les droits de l’homme et la bonne gouvernance, l’intégration continentale, la réforme institutionnelle de l’Union africaine et la place de l’Afrique dans le monde. Il abordera également les modalités d’une collaboration accrue entre la Commission et le Parlement panafricain dans la poursuite des objectifs articulés dans l’Agenda 2063. La Commissaire aux Affaires politiques, Minata Cessouma Samate, participera à cérémonie d’ouverture du Parlement panafricain.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/communique-sur-l...