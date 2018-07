COMMUNIQUÉ SUR L'ARRIVÉE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION À LOMÉ POUR LE SOMMET CONJOINT CEDEAO/CEEAC

Lomé/Addis-Abeba, le 29 juillet 2018: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est arrivé aujourd'hui à Lomé, au Togo, pour participer au Sommet conjoint des chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC) sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/communique-sur-l...