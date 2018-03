COMMUNIQUÉ SUR LA VISITE DE TRAVAIL DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE EN ALGÉRIE, 10-12 MARS 2018

Addis Abéba, le 12 mars 2018: Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a effectué une visite de travail en Algérie du 10 au 12 mars 2018. Il était accompagné par les Commissaires chargés de la Paix et de la Sécurité, ainsi que des Ressources humaines, de la Science et de la Technologie, respectivement Smaïl Chergui et Sarah Anyang Agbor; le Haut Représentant de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya; le Secrétaire exécutif de l’Agence de Planification et de Coordination du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), Ibrahim Mayaki; et par d’autres responsables de la Commission de l’Union africaine.

