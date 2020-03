COVID-19 / Dernière minute : Communication du Conseil des Ministres Nigerien du 13 Mars 2020 sur la Lutte Contre l’epidemie de Coronavirus (COVID-19)

Au regard de la vitesse de propagation de la maladie dans le monde et de la faiblesse des systèmes de santé à y faire face, il est impérieux d’être proactif et de ne pas attendre que la maladie s’installe et se diffuse pour agir. Aussi, le Gouvernement at-il décidé de prendre les mesures préventives suivantes :

Annulation jusqu’à nouvel ordre de tous les évènements internationaux programmés pour se tenir au Niger ; Toute personne venant d’un pays où sévit l’épidémie sera confinée chez elle ou dans tout autre endroit adéquat pendant 14 jours. Tous les regroupements notamment à caractère politique, sportif et culturel susceptibles de mettre ensemble au moins 1.000 personnes sont interdits ; Il est fortement conseillé de se saluer sans se donner la main, et de se laver les mains au savon le plus souvent possible ; Il est fortement conseillé d’éviter de voyager dans les pays où sévit l’épidémie. Toutes les missions officielles vers les pays affectés par l’épidémie sont interdites jusqu’à nouvel ordre.