COVID-19 : La Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer ne reste pas indifférente

C'est au tour de la LTCC, à travers un point de presse ce 26 mars 2020 dans ses locaux, de se jeter à l'eau pour sensibiliser la population contre cette crise pandémique du Covid 19.



Par la voix de son président, Dr. Manikassé Palouma, la Ligue "demande à la population d'observer les mesures hygiéniques salvatrices, car le coronavirus n'épargne ni la couche sociale aisée, ni celle précaire."



"Il est donc strictement recommandé de laver les mains avec du savon, eau de javel ou utiliser la solution hydro-alcoolique, bref tous les antiseptiques", dit-il.



Par ailleurs, il rappelle qu'il faut éviter de toucher le visage avant tout lavage des mains, éviter les accolades, maintenir une distance d'au moins un mètre de la personne qui présente une affection respiratoire ou toux, car le virus se contamine par les gouttelettes en provenance de la bouche ou du nez.



Enfin, Dr. Manikassé met aussi l'accent sur les fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, à savoir l'inactivation du virus par la chaleur du soleil ou un traitement par certains produits non encore recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. La seule issue possible et incontestable reste les mesures hygiéniques préventives.



C'est aussi l'occasion pour cette Ligue de saluer la mémoire des tchadiens tombés sur le champ de bataille et d'apporter son soutien au chef de l'Etat.