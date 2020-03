COVID-19 : Le Tchad prolonge la période de fermeture des aéroports

Sept cas de COVID-19 enregistrés



Ce lundi 30 mars 2020, les autorités médicales tchadiennes ont confirmé deux autres cas de COVID-19, en plus de cinq cas précédemment enregistrés.



II s'agit d'un tchadien, âgé de 43 ans arrivé à N'Djaména le 20 mars dernier en provenance de Douala via Toubouro - Kouteré - Moundou - Kélo - Bongor, à bord d'un bus de transport en commun.



Le second cas est de nationalité suisse, âgé de 54 ans, en provenance de Bruxelles via Paris - Addis-Abeba.



Le Tchad compte à ce jour sept cas de COVID-19.