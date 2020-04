COVID-19 : Quelle situation pour les pays autour du Tchad ?

Les derniers chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (1er avril 2020 à 17 heures).



Le Tchad compte à ce jour sept cas confirmés de COVID-19, 0 décès et 0 guéri.



Le Cameroun compte 233 cas positifs, six morts et cinq guéris.



Le Nigeria compte 151 cas, deux morts et neuf guéris.



Le Niger compte 18 cas, un mort et 0 guéri.



La Libye compte 10 cas, 0 décès et 0 guéri.



Le Soudan compte sept cas, deux morts et 0 guéri.



La Centrafrique compte six cas, 0 décès et trois guéris.