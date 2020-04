COVID-19 et la guerre des prix : pourquoi les producteurs de pétrole et de gaz indépendants américains devraient envisager les opportunités en Afrique ? (Par NJ Ayuk)

Par NJ Ayuk

Le monde est en confinement. Partout, la pandémie de COVID-19 a rendu nos conditions de travail désastreuses et déclenché des fermetures économiques mondiales.

Pour le marché du pétrole et du gaz, c’est une période particulièrement difficile. Alors que notre société mondiale lutte contre le virus, la demande de pétrole et de gaz a chuté. En fait, avril 2020 pourrait voir une baisse de la demande de pétrole de plus de 30 millions de barils par jour. Pour mettre cela en perspective, cela représente un tiers de l’utilisation quotidienne dans le monde.

Ajoutez-y maintenant une guerre des prix du pétrole qui a amené l'Arabie saoudite et la Russie à augmenter la production de pétrole et à se battre pour des parts de marché depuis le 8 mars, et vous avez une parfaite tempête. En mars, les indices de référence WTI et Brent ont chacun chuté de plus de 50%. Au premier trimestre, le WTI a chuté de 66% et le Brent de 65%.

Les opérations de schiste autrefois prolifiques à travers les États-Unis voient maintenant des projets abandonnés qui n’ont rien à voir avec la distanciation sociale. D'une manière générale, le processus de fracturation hydraulique (« fracturation ») qui est devenu la norme de l'industrie dans la production de schiste est coûteux, ce qui signifie que les prix du pétrole ultra-bas rendent le processus prohibitif pour le moment. Whiting Petroleum, dans le Bakken du Dakota du Nord, est la représentation parfaite de l'état actuel de ce segment : après avoir dépassé 150 $ par action il y a quelques années à peine, les stocks du producteur ont plongé à 67 cents le 31 mars. Le lendemain, cet ancien géant du schiste déclarait faillite.

Je ne nierai pas que cette situation est sombre, mais ce n’est pas une raison de paniquer. L'industrie pétrolière et gazière est de nature cyclique et ces ralentissements sont monnaie courante. Bien que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement soit inhabituelle, il existe certainement un précédent pour la reprise.

Déjà, nous voyons des raisons d'espérer : la guerre des prix du pétrole semble toucher à sa fin. La Russie et l'Arabie saoudite ont conclu un accord de principe sur les réductions de production lors d'une réunion de l'Oprp le 9 avril, et d'autres producteurs pourraient bientôt emboîter le pas avec leurs propres réductions. La situation est toujours fluide, mais elle semble prometteuse. Quant au manque de demande causé par les blocages du COVID-19, personne ne peut dire combien de temps cela durera. Mais cela ne durera pas éternellement.

Pour l'instant, j'ai quelques conseils à donner aux foreurs américains qui s'efforcent de traverser cette période difficile : cela pourrait être le bon moment pour jeter un nouveau regard sur l'Afrique. Lorsque j'ai écrit mon livre, ‘Des milliards en jeu : L’avenir de l’énergie et des affaires en Afrique’, j'ai expliqué comment le boom du schiste américain a affecté la présence des sociétés pétrolières et gazières américaines en Afrique. À ce moment-là, en 2019, de nombreuses entreprises américaines avaient quitté ou réduit leur empreinte en Afrique pour se concentrer sur la production de schiste aux États-Unis. Il se pourrait que les facteurs qui ont fait du schiste une option plus rentable que la production en Afrique n'existent plus.

Je me rends compte que les opérations à l'étranger peuvent sembler contre-intuitives pour les entreprises qui réduisent leur budget, mais il y a de bonnes raisons commerciales derrière ma recommandation. En particulier, le faible coût de production doit être pris en compte : des puits en eau profonde ont été forés pour moins de 50 millions de dollars en Angola. De plus, les riches ressources de l’Afrique représentent encore une opportunité, y compris une richesse de gaz naturel à découvrir.

Un prix de référence plus bas

Le pétrole produit aux États-Unis doit être vendu au moins 30 $ à 50 $ pour être rentable. En revanche, je pense qu'il est possible de faire un profit en vendant du pétrole africain pour 25 à 30 $. Tout simplement, il est moins cher d’obtenir des actifs tels que les droits miniers pétroliers et gaziers et les licences de gisement de pétrole en Afrique. De plus, les revenus que peuvent générer les actifs sont plus élevés. Le coût de production est généralement beaucoup moins cher. Comme je l'ai noté dans mon livre, ces dernières années ont vu une baisse significative des coûts des opérations en amont en Afrique : les tarifs des plates-formes ont baissé et l'efficacité du forage s'est améliorée. De plus, le forage est effectué dans des conditions plus favorables : les foreurs évitent les gisements à haute pression, à haute température et en eau ultra-profonde.

Moins de paperasserie

Les producteurs indépendants américains exerçant des activités d'exploration et de production ont moins de réglementations en Afrique, ce qui pourrait potentiellement rendre les opérations moins coûteuses. De plus, un « effet secondaire » positif de nos défis économiques actuels est un engagement renouvelé de la part de plusieurs ministres africains du pétrole et de l'énergie pour renforcer la coopération, promouvoir les synergies, le commerce intra-africain et l'échange de connaissances. Cela pourrait signifier une facilité considérable pour les efforts multinationaux en Afrique.

L'Afrique est encore sous-explorée

Le meilleur cas possible pour encourager l'activité dans les champs africains est tout ce potentiel inexploité. Le continent est vraiment l'une des dernières régions prometteuses pour la production pétrolière offshore et onshore. Il y a quatre ans, l'US Geological Survey estimait qu'il y avait 41 milliards de barrils et 319 tcf de gaz à découvrir en Afrique subsaharienne. On les attend toujours !

Même en période de difficultés économiques, notamment pendant la Grande Récession, la consommation de gaz naturel a augmenté. Les prix du gaz naturel sont en baisse pour le moment, mais cela pourrait changer. Les distanciations sociales et les fermetures n'auront pas nécessairement d'impact sur la demande de gaz naturel à long terme, car il est largement utilisé pour produire de l'électricité ; pour le chauffage, le refroidissement et la cuisson ; le traitement et l’incinération des déchets ; et comme matière première pour une large gamme de produits chimiques, du butane et du propane aux engrais et aux produits pharmaceutiques.

De plus, les bas prix actuels pourraient en fait stimuler sa demande dans un marché post-virus où nous voyons la production d'électricité passer de plus en plus du charbon au gaz naturel, ou où le gaz naturel est utilisé comme matière première pour la production d'hydrogène.

Ces opportunités de changement de combustible à court terme devraient être suivies d'une forte croissance du marché du GNL à moyen et long terme.

Examinez de plus près

‘Des milliards en jeu’ contient des informations approfondies et très honnêtes sur les risques d'opérer en Afrique et les opportunités de rendements importants. Avant de rejeter mes suggestions, j'encourage les foreurs à utiliser cette ressource.

En bref, ce serait une erreur pour les compagnies pétrolières internationales d'ignorer l'Afrique. De nombreux gisements de pétrole et de gaz en Afrique ont été découverts et/ou établis par des sociétés américaines, des découvertes de Kosmos Energy au Ghana et au large du Sénégal au succès de VAALCO Energy au large du Gabon. Ils ont tenté leur chance sur ces marchés frontières et leurs investissements ont vraiment porté leurs fruits.

Cet article a été publié pour la première fois dans USA Today.

NJ Ayuk est président de la Chambre africaine de l'énergie, PDG du conglomérat panafricain de droit des sociétés Centurion Law Group, et auteur de plusieurs livres sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique, notamment ‘Des milliards en jeu : L’avenir de l’énergie et des affaires en Afrique’.

