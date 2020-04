COVID-19 : le Cameroun enregistre 38 nouveaux cas

Le ministre de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachie, a annoncé jeudi que 38 nouveaux cas positifs ont été enregistrés au cours de la nuit.



A Yaoundé, 36 cas positifs sont confirmés sur 114 tests, tandis qu'un cas a été détecté à Bafoussam et un à Buea.



Le Cameroun compte à ce jour 271 cas de COVID-19, six morts et cinq guéris.