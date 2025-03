INTERNATIONAL CSW69 : Amina Priscille Longo décrit les progrès et les défis du Tchad en matière d'égalité des sexes

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 17 Mars 2025



Alors que la 69ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW69) se déroule au siège des Nations Unies à New York (du 10 au 21 mars 2025), les dirigeants mondiaux dressent le bilan de trois décennies de progrès, depuis l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing (1995).

Cet événement constitue un moment crucial pour passer en revue les étapes importantes, les défis et les stratégies en matière d'égalité des sexes, afin d'accélérer l'autonomisation des femmes, conformément au Programme de développement durable à l'horizon 2030.



Lors de la 9ème session plénière de la Commission de la condition de la femme (CSW69), Mme Amina Priscille Longoh, ministre tchadienne de la Femme et de la Protection de la Petite enfance, s'est adressée aux délégués internationaux, réaffirmant l'engagement du pays en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.



Revenant sur trois décennies de progrès, depuis la Déclaration de Beijing, elle a présenté les principales réalisations du Tchad, sa vision pour l'avenir, et un appel à l'action pour maintenir cette dynamique.



Progrès en matière d'égalité des sexes

La ministre Amina Priscille Longoh a détaillé les étapes politiques et législatives marquantes du Tchad, soulignant comment le gouvernement a renforcé les droits des femmes grâce à cinq priorités, notamment les réformes constitutionnelles, les protections juridiques et les mécanismes institutionnels :



1. Inclusion juridique et politique : L'égalité des sexes est inscrite dans la Constitution tchadienne, les lois électorales garantissant l'égalité des droits civiques et politiques. Une politique nationale genre a été mise en œuvre, soutenue par un Observatoire pour l'égalité des sexes, qui suit les progrès et garantit la responsabilisation.



2. Lutte contre les violences basées sur le genre : Le Tchad dispose d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), soutenue par un décret définissant la prévention, la sanction des auteurs et la réparation des victimes. Le gouvernement a également créé des centres de services intégrés multi-sectoriels, offrant un accompagnement complet et gratuit aux survivantes.



3. Progrès en matière de santé reproductive : Une politique nationale de santé accorde la priorité aux soins de santé des femmes. Une loi sur la santé reproductive, adoptée en 2020, autorise désormais les interventions médicales vitales pour les femmes sans le consentement préalable de leur conjoint, supprimant ainsi un obstacle juridique antérieur.



4. Représentation des femmes au gouvernement : Le Tchad a considérablement accru la participation politique des femmes. 32 % des postes gouvernementaux sont désormais occupés par des femmes (contre 12 % en 2011). 34,63 % des sièges à l'Assemblée nationale sont occupés par des femmes (contre 15 % en 2012). 39,13 % du Sénat est désormais composé de femmes parlementaires.



5. Autonomisation économique : La Stratégie nationale pour l'entrepreneuriat féminin a stimulé la croissance, entraînant une augmentation du nombre d'entreprises formelles dirigées par des femmes, de 4 % en 2022 à 14 % aujourd'hui. Les femmes dominent également les principaux secteurs économiques informels.



Elle a également ajouté que le pays avait enfin réussi sa transition politique, après une décennie d'efforts, en organisant cinq élections majeures en une seule année, et en mettant l'accent sur la gouvernance inclusive.



Une vision pour le leadership stratégique des femmes

Malgré ces avancées en matière de droits des femmes, la ministre Longoh a tristement rappelé à l'assemblée que des défis systémiques persistent, nécessitant des efforts soutenus pour garantir la pleine participation des femmes à la vie économique et politique du Tchad.



Un appel à un engagement mondial renouvelé

La ministre Longoh a conclu en rappelant avec force, la diminution du soutien financier à l'aide internationale au développement, mettant en garde contre ses graves conséquences pour les pays en développement. « Malheureusement, 30 ans après Pékin, nous faisons le point sur les progrès accomplis dans un contexte où le financement de l'aide internationale au développement s'est effondré. Monsieur le Président, nous appelons au rétablissement de cette aide. »



Elle a assuré la communauté internationale que le Tchad restait déterminé à œuvrer pour l'égalité des sexes, appelant à des partenariats internationaux plus solides pour soutenir et accélérer les progrès.



Le rôle du Tchad à la CSW69 et au programme Beijing+30

Le rapport du Tchad à la CSW69 s'inscrit dans les objectifs plus larges de la session :

1.Évaluer l'impact de la Déclaration de Beijing au cours des trois dernières décennies.

2. Identifier les lacunes et les défis en matière d’égalité des sexes.

3. Recommander des stratégies pour accélérer les progrès vers la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030.











