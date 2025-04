INTERNATIONAL CSW69 : le représentant du CESCE du Tchad en Amérique du Nord fait son plaidoyer pour le Code de la famille

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 1 Avril 2025





S’exprimant à la clôture de la 69ème session de la Commission de la condition de la Femme (CSW69), au siège des Nations-Unies à New York, Olivier Noudjalbaye Dedingar, représentant permanent de la société civile auprès des Nations-Unies (ECOSOC), par ailleurs point focal et représentant permanent du Conseil Economique Social, Culturel et Environnement de la République du Tchad (CESCE) en Amérique du Nord, a tenu tout d’abord à adresser ses « sincères félicitations au chef de l’Etat tchadien, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour son leadership patriotique, pragmatique et exceptionnel ayant permis la réussite de la transition politique, ainsi que le retour à l’ordre constitutionnel, nonobstant des incertitudes au lendemain de l’événement tragique du 20 avril 2021 ».



Par ailleurs, il a vivement invité les chefs d’Etat et de gouvernements des Nations-Unies, et singulièrement ceux du Tchad, « à faire preuve de responsabilité politique en vue de l’accélération de la mise en œuvre de la Déclaration et du programme d’Action de Beijing réputée en tant que plan le plus progressiste, au sujet de l’avancement des droits de la femme ».



En effet, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing de 1995, constitue un programme ambitieux en faveur de l’autonomisation des femmes. Bien plus, il représente le cadre de politique mondiale et le plan d’action le plus complet ; et c’est une source courante d’orientation et d’inspiration pour instaurer l’égalité des sexes, et les droits humains des femmes et des filles, partout dans le monde.



Dans ce sillage, le Programme d’action trace les lignes à suivre pour donner plus de pouvoir aux femmes. Il vise à accélérer l’application des Stratégies prospectives d’action de Nairobi, pour la promotion de la femme. Il s’agit de participer pleinement, et sur un pied d’égalité, à la prise de décisions dans les domaines économique, social, culturel et politique.



Le point focal et représentant permanent du Conseil Economique Social, Culturel et Environnement de la République du Tchad en Amérique du Nord a également évoqué les résolutions pertinentes et les recommandations de la 69ème session, qui ont été prises par consensus, étant entendu que l’égalité des sexes est, non seulement un impératif démocratique et des Droits de l’Homme, mais aussi et surtout, une condition sans laquelle il est difficile d’atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD).



Resté au stade embryonnaire depuis près de 30 ans, l’adoption de l’avant-projet du Code de la famille se présente comme une priorité majeure du gouvernement de l’actuel Premier ministre du Tchad, Allamaye Halina et de la ministre d’Etat, ministre de Femme et de la Protection de la Petite enfance, Mme Amina Priscille Longoh, aux côtés de qui le point focal a marqué sa solidarité, lors de sa déclaration gouvernementale devant la 69ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW69).



Cela dit, il est temps que les obstacles ou les divergences qui retardent l’aboutissement du Code la famille du Tchad soient levés, souhaite le point focal du CESCE du Tchad. Il est donc urgent que le Tchad se dote d’un texte définissant le statut de la femme et de l'enfant, tout en dissipant les divergences entre socio-communautaires.



Le Code la famille ainsi souhaité devrait permettre aux citoyens de pratiquer un vivre ensemble harmonieux, sans une discrimination pour les femmes et surtout pour les enfants naturels et les enfants adultérins. En effet, sans Code de la famille, les femmes et les enfants se retrouvent exposés à beaucoup de problèmes liés au mariage précoce, à l’absence de consentement de la jeune fille, au divorce, au droit de succession des enfants nés hors mariage vis-à-vis des enfants légitimes.



A l’exemple du Code de la famille sénégalais, le Tchad devrait donc se donner un cadre réglementaire qui définit bien les personnes, le lien matrimonial, la filiation, la parenté et l’alliance, les régimes matrimoniaux, les successions, entre autres. D’où le bien-fondé du plaidoyer formulé devant les Nations du monde par le point focal et représentant permanent du Conseil Economique Social, Culturel et Environnement de la République du Tchad en Amérique du Nord.



Enfin, dans son intervention Olivier Noudjalbaye Dedingar a salué tous les acteurs de la société civile, et particulièrement les défenseurs et les défenseuses des droits des femmes, pour leurs efforts inlassables en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Il les a exhortés « à faire preuve de courage, d’abnégation et de résilience, face aux obstacles et aux menaces qu’ils subsistent quotidiennement dans l’accomplissement de leur noble mission de plaidoyer, d’éducation, de formation, de sensibilisation et de médiateurs entre les pouvoirs publics et les citoyens ».









