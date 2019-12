Câble sous-marin, MainOne, prêt pour le service en Côte d’Ivoire

MainOne (http://bit.ly/34GDAdd) annonce aujourd’hui que son câble sous-marin en Côte d’Ivoire est en service et est prêt à accueillir ses premiers clients. Le projet, reconnu comme étant le premier système de câble commercial en service à déployer des capacités de partage de spectre, offrira des capacités permettant d’approfondir les relations de partage d’infrastructures et de réduire les coûts de fourniture de l’accès Internet haut débit dans la sous-région.

L’entrée de MainOne sur le marché de la Côte d’Ivoire facilitera la disponibilité d’infrastructures de classe mondiale, l’accès au datacenter ultra moderne et aux réseaux internationaux pour répondre aux besoins du marché à tout moment. Le réseau déployé veillera à ce que les clients continuent de bénéficier des performances optimales avec les meilleurs temps de latence et disposent d’une grande capacité de bande passante pouvant aller jusqu’à 10Tbps et offrant des connexions directes vers divers réseaux Internet régionaux et mondiaux, notamment le Nigerian Internet Exchange (IXPN), le Ghanaian Internet Exchange (GIX) et London Internet Exchange (LINX) et Amsterdam Internet Exchange (AMSIX).

Les services de connectivité de MainOne fourniront des solutions de haut débit abordables et évolutives, des solutions sécurisées et fiables et des services d’appui aux fournisseurs d’accès Internet en Côte d’Ivoire. Nos infrastructures permettront d’offrir aux entreprises une connectivité Internet fiable, ainsi que des services de communication sécurisée et rapide (IPLC et MPLS) via notre câble sous-marin de dernière génération connectant l’Afrique de l’Ouest au reste du monde.

De même, MainOne annonce également la mise en service de son datacenter en Côte d’Ivoire construit selon les normes Tier III, afin de répondre aux besoins des entreprises, des institutions publiques et des fournisseurs d’accès Internet en matière de services d’hébergement de leurs données avec des niveaux d’exigences élevés, favorisant ainsi la réduction des coûts et l’efficacité opérationnelle. Il offrira aux clients des espaces de colocation leur permettant de regrouper facilement leurs infrastructures informatiques tout en bénéficiant d'un accès aux installations entièrement redondantes en matière d'énergie, de refroidissement, de sécurité de niveau opérateur et de prévention des incendies. Cette installation permettra aux entreprises ivoiriennes de réaliser des économies substantielles sur le déploiement de leurs infrastructures informatiques et sur le coût d’interconnexion avec les autres opérateurs. MainOne fournira également des services à valeur ajoutée à ses partenaires pour leur permettre de rester concentrées sur leur activité principale.

La présence de MainOne en Côte d’Ivoire devrait également attirer des opérateurs globaux à la recherche de points d’interconnexion avec les réseaux nationaux et sous-régionaux en vue d’améliorer l’expérience client des consommateurs des services Internet en Côte d’Ivoire.

S’exprimant sur l’impact des services de MainOne en Côte d’Ivoire, M. Kazeem Oladepo, Directeur Exécutif Régional de MainOne, a déclaré « Nous restons déterminés à fournir des services de connectivité internationale et sous-régionale qui facilitent la digitalisation et le développement économique de toute la sous-région. Grâce aux investissements en Côte d’Ivoire, MainOne contribuera à la croissance de l’économie locale en offrant aux fournisseurs d’accès Internet et aux entreprises de services de télécommunications et des solutions de connectivité de classe mondiale avec une expertise reconnue dans la construction et la gestion des datacenters. »

Le câble sous-marin de MainOne a été le premier câble sous-marin privé à offrir une capacité de haut débit en libre accès en Afrique de l’Ouest depuis 2010, amorçant ainsi l’explosion de l’accès Internet observée dans la région. Le Système de MainOne connecte les côtes de l’Afrique de l’Ouest grâce à des stations d’atterrissement entièrement opérationnelles de Seixal au Portugal en passant par Accra au Ghana et à Lagos au Nigéria. L’extension du réseau s’est faite par la construction de nouvelles stations à Dakar au Sénégal et à Grand Bassam en Côte d’Ivoire. Des unités de branchement sont prévues pour les futures extensions au Maroc et à Tenerife.