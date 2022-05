Cameroun : 22 jeunes participeront au programme MWF aux Etats-Unis

Financé par le département d'État américain, le MWF (Mandela Washington Fellowship) est le programme phare du Young African Leaders Initiative (YALI), un effort particulier du gouvernement américain pour investir dans les jeunes leaders africains. C



ette année, 700 jeunes leaders africains participeront au MWF qui est un échange universitaire et professionnel de six semaines aux États-Unis. Ainsi donc, l'ambassade des États-Unis à Yaoundé annonce que 22 jeunes leaders camerounais se rendront aux États-Unis en juin 2022, pour participer au programme MWF.



A cet effet, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun, Christopher J. Lamora a félicité les boursiers pour leur réussite : « En tant que Mandela Washington Fellows, vous représenterez le Cameroun, avec l'opportunité de partager vos perspectives et d'enseigner aux Américains à propos de votre grand pays. Je suis convaincu que vous serez d'excellents ambassadeurs culturels, en tant que leaders émergents d'un pays si dynamique et plein de potentiel. »



Les participants camerounais au MWF 2022 sont composée de jeunes originaires de Bamenda, Buea, Douala, Foumban, Kousseri, Limbe, Maroua, Sa'a et Yaoundé. Les participants travaillent dans les domaines de la santé publique, de la défense des droits des femmes, du journalisme, de la réalisation de films, de l'entrepreneuriat social, de l'ingénierie logicielle et électrique, de la protection de l'environnement, de la musique et du commerce.



Cinq boursiers de la cohorte MWF 2021 participeront à un programme d'enrichissement pour anciens boursiers de trois semaines aux États-Unis pour compléter le développement du leadership et les sessions académiques de leur programme virtuel de 2021.



Depuis 2014, 124 Camerounais ont participé au Mandela Washington Fellowship et ont apporté d'énormes contributions au Cameroun après leur retour du programme. Pour plus d'informations sur les possibilités d'éducation et d'échange aux États-Unis, notamment le programme Mandela Washington Fellowship, l’on peut consulter le site de l’ambassade des Etats-Unis au Cameroun.