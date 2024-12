Cameroun - 349 interpellations à Garoua : Les défis de la lutte contre l'insécurité

Cette opération de bouclage a permis d'interpeller 349 personnes. Parmi elles, 238 étaient en possession de leur carte nationale d'identité. Les forces de l'ordre ont également saisi 46 motocyclettes, six armes blanches (dont des couteaux et des machettes), 50 filons de cannabis et d'autres objets.



Ce bouclage s'inscrit dans le cadre de l'opération Charly III, lancée par le Délégué Général à la Sûreté Nationale, Martin Mbarga Nguélé, pour lutter contre l'insécurité et la consommation de drogues. Dans la région du Nord, le Commissaire divisionnaire Jean Apotre Lenyé a déployé d'importants moyens pour mener à bien cette mission.