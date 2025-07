Cameroun : 4 313 Candidats à l'assaut du recrutement BIR 2025 à Maroua

Après des examens médicaux préalables, 4 313 jeunes candidats ont été déclarés aptes à passer à l’épreuve suivante : une course d’endurance de 20 kilomètres, sac de 20 kg sur le dos, symbole de la résistance exigée par cette unité d’élite.





À l’arrivée, seuls 850 postulants ont su se démarquer par leur forme physique, leur discipline stricte et une motivation sans faille. Ils poursuivront les étapes suivantes du processus, comprenant des tests techniques avancés et des évaluations plus ciblées.





L’événement s’est déroulé sous l’œil attentif du gouverneur de l’extrême-nord, entouré de son état-major. Sa présence a mis en lumière la portée sécuritaire, mais aussi symbolique, de ce processus qui vise à renforcer les effectifs d’une force dédiée à la protection du territoire national.





Ce tri rigoureux est la preuve que le bir recherche l’excellence, la résilience et l’engagement total. Une étape décisive vers une carrière militaire exigeante, au service de la paix et de la stabilité nationale.