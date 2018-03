Cameroun:ALUMNI au chevet des élèves et enseignants du lycée de Mballa2

Le don remit jeudi au lycée de Mballa2 par le président de l’Association des anciens élèves dudit établissement, Benjamin Lekoua et ses camarades, était constitué de 65 ordinateurs, des imprimantes, scanners, vidéoprojecteurs et d’un serveur pour commander les différents postes de travail ; a constaté sur place, l’envoyé spécial de www.lescoopsdafrique.com Ces machines, a expliqué Benjamin Lékoua à l’agence digitale d’informations africaines (www.lescoopsdafrique.com):».Dans un entretien exclusif accordé à l’envoyé spécial de l’agence de presse, Lékoua a indiqué à qu’: «».Pour une nouvelle fois, l’Association des anciens élèves du lycée de Mballa 2(ALUMNI), grâce au dynamisme de son bureau dirigeant, soutenu par l’ensemble de ses membres, a une fois de plus frappé un grand coup pour la postérité, en apportant une solution efficace aux problèmes et programmes informatiques à leur ancien lycée.Comme le père Noël, la centaine des membres d’Alumni a débarqué jeudi, unie autour du président Benjamin Lekoua, les mains pleines de cadeaux ; pour matérialiser les promesses faites lors de la création de ce mouvement ; il y a plus de deux ans.Dans son entretien à l’agence digitale d’informations africaines, Benjamin Lekoua a rappelé qu’ : « ALUMNI prime chaque année, trois élèves par classe, soit un total de 145 prix à distribuer chaque fin d’année scolaire ».Depuis sa création, l’Association des anciens élèves du lycée de Mballa 2 a offert à son ancien établissement : un babillard de haute technologie, des ballons, du matériel didactique, du matériel de sports pour enseignants et élèves.» ; a-t-on appris de sources crédibles. /.