Cameroun : Aboubakar Ousmane Mey reçoit le soutien de ses proches suite aux menaces du Ministre Atanga Nji

Sur Twitter, M. Mey a réagi ce jeudi 10 juillet 2025 : "Suite à la réaction du MINAT Paul Atanga Nji relative à mon passage sur le plateau d’Equinoxe TV le 29 juin 2025, Youssouf et Alhadji Issa du marché Congo sont passés manifester leur soutien et recommandé un moral haut. Merci à ceux qui ont également réagi par phone."



Des propos jugés "diffamatoires et menaçants" par le MINAT



Le Ministre Atanga Nji avait communiqué avoir saisi son collègue de la Communication pour dénoncer les propos tenus par Aboubakar Ousmane Mey lors de l’émission "La vérité en face", diffusée le 29 juin 2025 sur Equinoxe TV.





Dans une correspondance officielle, le Ministre de l'Administration Territoriale accuse l'opposant d'avoir tenu des propos "diffamatoires et menaçants" à l’encontre des institutions républicaines. Il lui reproche notamment d'avoir affirmé que rien ne l’empêcherait d’achever son projet politique, déjà « finalisé à 80% XXL ». Atanga Nji accuse également Mey d’avoir impliqué le ministère dans une agression physique présumée contre une militante du RDPC dans la Mezam.





Face à ce qu’il qualifie de tentatives de déstabilisation, Atanga Nji a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative, confiée aux autorités compétentes, pour évaluer la nature réelle des intentions d’Aboubakar Ousmane Mey et les risques de ses appels à l’insurrection, qui auraient été réitérés sur d’autres médias.





Un contexte électoral tendu et une opposition visible

Dans un contexte électoral tendu à l’approche de la présidentielle de 2025, le gouvernement se montre inflexible face aux discours jugés subversifs. "Les propos du sieur Aboubakar Ousmane Mey constituent de graves menaces à l’ordre public qui ne peuvent être tolérées", précise la note officielle.





Originaire de l’Extrême-Nord, Aboubakar Ousmane Mey est une figure politique bien connue au Cameroun. Frère du Ministre de l’Économie, Alamine Ousmane Mey, et fils d’un ancien proche du président Ahidjo, il s'est récemment rapproché de l’Alliance Nationale Camerounaise. Habitué des plateaux et des prises de position virulentes, il reste l’un des opposants les plus visibles de la scène politique camerounaise.





La chaîne Equinoxe TV, qui a accueilli l'opposant, est régulièrement critiquée par les autorités pour son ton jugé trop permissif sur les questions politiques sensibles.