Cameroun : Accident de Dschang, une cérémonie d’hommage a eu lieu à Paris

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France, Son Excellence André-Magnus Ekoumou, a présidé ce vendredi 29 janvier 2021, à partir de 11 heures, une cérémonie d’hommage en la mémoire des 53 morts du terrible accident routier survenu le mercredi 27 janvier dernier entre Santchou et Dschang, au lieu-dit « Falaise de Dschang ».



Cette cérémonie brève était empreinte d’une très forte émotion, et au cours de laquelle, une minute de silence a été observée. A l’issue de celle-ci, l’ambassadeur du Cameroun en France, sous l’encadrement de deux officiers en service à la mission militaire du Cameroun en France, a procédé à la pause d’une gerbe de fleurs commémorative.



Pendant une dizaine de minutes, cette cérémonie a rassemblé l’ensemble du personnel diplomatique et consulaire du Cameroun en France, ainsi que les usagers présents dans les locaux de l’ambassade du Cameroun, sise à la porte d’Auteuil à Paris. Dès la fin de la cérémonie d’hommage, le service public a normalement repris son cours.