Cameroun/Affaire de la résidence de Paris : Une autre campagne de diversion

Il y a quelques jours, le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi montait au créneau pour dénoncer les dérives médiatiques, la désinformation systématique et le lynchage des personnalités nationales et étrangères dans l’espace public, les réseaux sociaux se distinguent encore plus par leur inclination prépondérante à la diffusion et au partage de fausses nouvelles.



En effet, le mauvais spectacle offert le 12 juillet dernier à Paris une nouvelle manœuvre de sabotage de l'image du ministre, directeur du Cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, Samuel Mvondo Ayolo. C’est ainsi qu’un groupuscule d’individus de la mauvaise de la diaspora camerounaise a cru mêler le ministre directeur du Cabinet civil dans une affaire de logement. Pourtant, à la vérité et la confrontation des faits, il n’y a absolument aucune raison, que des proches d’un ancien ambassadeur du Cameroun en France, continuent à résider dans une propriété de l’Etat du Cameroun.



Cela étant, un rappel historique s’impose. En effet, à l’époque de l’ambassadeur Lejeune Mbella Mbella, actuel ministre des Relations extérieures, une résidence de haut standing, sur 1600 m2 dont 900 m2 habitables, d’une valeur de 3 milliards de Fcfa en 2008 située au 52 avenue Albert 1er à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne, avait été acquise pour le compte de l’Etat du Cameroun. La décision d’acquérir cette habitation diplomatique, située en banlieue parisienne, à près de deux heures de Paris, en période de pointe, a été dictée par un besoin légitime de doter le Cameroun d’une résidence honorable et de bon standing pour son ambassadeur à Paris. Mais à l’issue de ce processus, certains ont pu y déceler des « irrégularités » ayant émaillé les négociations d’achat. Bien plus, mention est faite sur le coût jugé disproportionné, comparativement aux prix du marché à l’époque des faits, ainsi que les sommes dépensées.



A l’époque des faits, Samuel Mvondo Ayolo, était ambassadeur du Cameroun au Gabon. Il quitte Libreville le 11 avril 2016, pour le poste prestigieux d’ambassadeur à Paris. A son arrivée dans la capitale française, ne pouvant intégrer la nouvelle résidence chèrement acquise, en raison de la vétusté et de l’inadéquation fonctionnelle des lieux, le nouveau plénipotentiaire camerounais à Paris, opte, avec l’accord des plus hautes autorités de l’Etat, pour la location d’une nouvelle résidence plus conforme à ses nouvelles fonctions.



Usages diplomatiques



Comme on le sait, dans les usages diplomatiques, les officiels accrédités dans un pays d’accueil se retrouvent généralement dans des lieux pour lesquels les autorités d’accueil peuvent facilement assurer la sécurité de leurs hôtes, et dans des logements qui présentent un certain confort. Au Cameroun, on peut compter des quartiers comme Hippodrome et Bastos (Yaoundé), Bonanjo et Bonapriso (Douala) par exemple. Il existe même une compagnie de sécurisation des diplomates. Il en est également d’un grand pays comme la France où à Paris, des arrondissements sont recommandés aux diplomatiques et qui présentent un meilleur gage d’accessibilité et de sécurité.



C’est dans cette optique qu’au moment où il arrive à Paris en 2016 comme ambassadeur de son pays, l’actuel ministre directeur du Cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo a pu trouver un hôtel particulier, à cinq minutes seulement de l’ambassade du Cameroun, ceci sur accord de la haute hiérarchie de la République. L’option était de disposer d’une nouvelle résidence pour l’ambassadeur, plus fonctionnelle et plus opérationnelle, le tout dicté par la nature des responsabilités et des obligations liées à la fonction. Un contrat d’un an est alors conclu et reconduit pour une nouvelle année. Entre temps, l’ambassadeur est nommé à son actuel poste et par la suite le contrat sera résilié. En ce qui concerne plus particulièrement la résidence de Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne, qui a fait l'objet d'un sit-in de certains membres agitateurs de la colonie camerounaise, celle-ci ne pouvant rester libre, avait été laissée à la garde de Monsieur Célestin Mfoula, en attendant l'aboutissement définitif de sa vente par l'État du Cameroun. Il faut bien relever que la résidence habitée par l’ambassadeur Samuel Mvondo Ayolo dans le 16ème arrondissement de Paris a vu son contrat résilié et un inventaire sera établi en mai 2019 à la suite de quoi, ses clés ont été rendues au service notarial compétent.



Aujourd’hui, l'agitation qui est faite dans les réseaux sociaux autour de la Résidence de Saint Maure des Fossés, n'a donc pas de sens. Elle procède manifestement de la malveillance et d’une manipulation éhontée. Pour sa part, l'État central va certainement décider du sort de ce bien immobilier qui est bel et bien la propriété du Cameroun. Le ministre Samuel Mvondo Ayolo n’est plus concerné par ces affaires parisiennes, lui qui a été régulièrement remplacé depuis le 29 mars 2019 par Alfred Nguini. Et contrairement cette manifestation repoussée par la police le 12 juillet dernier à Paris, aucun membre de la famille du directeur du Cabinet civil ne réside dans la capitale française dans un quelconque appartement appartenant à l’Etat du Cameroun.