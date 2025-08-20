Niger : signature de l’accord-cadre entre le FSA et l’AAZES du Tchad

La signature de l’accord-cadre entre le Fonds de Solidarité Africain (FSA) et l’Agence d’Administration des Zones Économiques Spéciales du Tchad (AAZES), tenue à Niamey au Niger, marque une étape décisive pour l’avenir économique et industriel du Tchad.



Dans son allocution, le directeur général de l’AAZES, Kaye Marie Roland, a rappelé que cet accord jette les bases d’une alliance stratégique ambitieuse, visant à transformer les zones économiques spéciales du Tchad en pôles industriels modernes, compétitifs et générateurs d’emplois.



Il a souligné que cet accord ne constitue pas une simple formalité administrative, mais reflète une volonté commune d’accélérer l’industrialisation du pays et de concrétiser l’ambition de bâtir une économie souveraine et résiliente.



Grâce au soutien technique et financier du FSA, le Tchad pourra mobiliser les ressources nécessaires, structurer des financements adaptés et attirer des investisseurs publics et privés autour de projets industriels à forte valeur ajoutée.



Cette coopération s’inscrit pleinement dans la logique du Plan National de Développement Tchad Connexion 2030 et dans la vision éclairée du président de la République, qui place la transformation structurelle et l’industrialisation, au cœur de son action pour bâtir un Tchad émergent, prospère et compétitif.



En cohérence avec cette vision, l’AAZES réaffirme sa détermination à faire des zones économiques spéciales de véritables leviers stratégiques de développement. Ces zones contribueront à la création d’emplois, au renforcement de la compétitivité nationale et à l’intégration du Tchad dans la dynamique de la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine) et des grands marchés régionaux.



Le directeur général a exprimé sa reconnaissance au FSA, dont l’engagement constant en faveur de l’industrialisation des États membres a déjà produit des résultats remarquables. En choisissant d’accompagner le Tchad, le FSA démontre une fois de plus sa capacité à catalyser le changement et à concrétiser la vision d’une Afrique industrialisée et souveraine.



Cette signature marque un point de départ : entre l’AAZES et le FSA, s’ouvre une nouvelle voie, celle d’un partenariat solide, orienté vers l’action et les résultats. L’AAZES réaffirme son engagement à traduire cette alliance stratégique en actions concrètes, afin que le rêve d’un Tchad industrialisé, conformément à la vision du Maréchal du Tchad, devienne une réalité durable au service des populations et des générations futures.