Cameroun : Ani-International appuie le développement local

La descente sur le terrain du délégué général d’Ani-International, Romuald Dzomo Nkongo, avait d’abord pour but de présenter le point-étape de l’unité de transformation de manioc agro-écologique-école, construite à Ndong Elang par Sa’a, dans le département de Lekié (région du Centre).



Il y a également la réalisation du projet de construction de 5 forages, 2 mini adductions d’eau et 7 toilettes publiques dans la ville de Sa’a. Et c’était aussi un bon prétexte pour sensibiliser les femmes rurales des sites bénéficiaires, sur les conditions de se prémunir des maladies dues à la consommation de l’eau sale.



Romuald Dzomo Nkongo a profité par ailleurs de la Journée internationale de la femme rurale organisée en présence des autorités administratives et politiques, et de 70 associations qui avaient toutes un stand d’exposition.



Et à cette occasion, les femmes ont remercié le promoteur et ses partenaires, pour l’unité de transformation respectant les normes écologiques, grâce à la fondation SETEC, le champ solaire qui rend autonome par une énergie verte l’unité ayant bénéficié de la fondation EDF, les constructions faites par la mairie de Paris, et la partie hébergement offerte par la fondation EDF.



Le délégué général d’Ani-International a tenu à préciser le rôle de cette unité : rendre 100 femmes rurales autonomes chaque année par une formation à la transformation du manioc en produits dérivés, et en montage d’activités génératrices de revenus.



Enfin, après avoir fait le tour des 5 forages remis en 2017 à la mairie de Yaoundé 1er pour s’assurer de leur pérennité, le délégué général d’Ani-International a été au contact des trois proviseurs de la ville de Sa’a ayant bénéficié des toilettes publiques offertes par son association, pour toucher du doigt l’état des réalisations.



Avec le maire de Yaoundé 1er, il a été abordé la situation des 5 forages offerts à la mairie, cinq ans après. Et avec celui de Monatélé, l’on a discuté sur un projet de construction de 7 forages et 7 toilettes publiques dans cette ville dont les besoins en eau et assainissement sont énormes.



« Mon action porte sur l’envie d’être utile selon les moyens. Il s’agit d’accompagner l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) édictés par les Nations Unies, en tant que Camerounais de la diaspora vivant en France », déclare Romuald Dzomo Nkongo.



« Je veux participer au développement de la décentralisation naissante dans les communes de la Lekié. Les plans communaux de développement révèlent des grands besoins non couverts. Je souhaite, à la limite des moyens d’Ani-International, participer à combler les manques, quand les exécutifs communaux le souhaitent », poursuit-il.



A cette occasion, le sous-préfet de Sa’a, André Francis Obam, a adressé ses encouragements et félicitations au délégué général d’Ani-International. « Lorsque nous avons des membres de la diaspora qui nous ramènent de bonnes choses, nous ne pouvons que nous en réjouir pour le bien-être de nos populations. Cette unité sera la bienvenue pour améliorer la productivité des femmes rurales », dira-t-il.