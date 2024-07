Cameroun : Assistance aux Étudiants Tchadiens Victimes d'un Incendie à Yaoundé

Sensibilisées à la situation difficile traversée par ces étudiants, les autorités de l'Ambassade du Tchad à Yaoundé ont pris des mesures rapides pour leur apporter soutien et assistance.



Le mardi suivant l'incendie, les étudiants ont été reçus à l'Ambassade du Tchad. Lors de cette rencontre, le Premier Conseiller, accompagné de la Conseillère Culturelle, du Président de l'Association des Etudiants, Elèves et Stagiaires Tchadiens au Cameroun (AEESTC) section Université de Yaoundé 1, M. Abba Issa Fressou, et de la coordination de l'AEESTC au Cameroun, ont prêté une oreille attentive aux préoccupations des étudiants sinistrés.



Reconnaissant l'ampleur de leurs pertes et les difficultés engendrées par cet incident, les autorités de l'Ambassade ont procédé à la remise d'une aide financière conséquente aux étudiants concernés. Par ailleurs, ils se sont engagés à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconstitution de leurs dossiers académiques, notamment en vue de l'obtention de duplicatas des diplômes et autres documents officiels perdus dans l'incendie.



Conscients des contraintes liées à l'absence de documents de séjour rencontrées par certains étudiants, les responsables de l'Ambassade ont accordé une attention particulière à cette question. Ils ont promis d'examiner attentivement les demandes de cartes consulaires formulées par les étudiants concernés et de leur apporter une solution diligente afin de faciliter leur circulation et leur quotidien au Cameroun.



Démontrant une solidarité exemplaire, les autorités de l'Université de Yaoundé 1 se sont également mobilisées pour apporter leur soutien aux étudiants sinistrés. Elles ont pris en charge la délivrance de duplicatas des diplômes et autres documents académiques délivrés par l'université et ses institutions affiliées, permettant ainsi aux étudiants de poursuivre leurs études sereinement.