Cameroun : Atelier de renforcement des capacités des OSC sur les systèmes alimentaires durables et leurs transformations

Le projet de Renforcement de l'Engagement des Acteurs Locaux dans la Gouvernance des Ressources Naturelles dans le Septentrion (REAL-GRNS), financé par l'Union Européenne (UE) et mis en œuvre par un consortium d'organisations composé du Centre pour l'Environnement et le Développement (CED), Forêts et Développement Rural (FODER) et du Réseau de Lutte contre la Faim (RELUFA), vise à renforcer l'engagement des organisations de la société civile dans la bonne gouvernance et le développement inclusif dans le Septentrion, en mettant l'accent sur les régions du Nord et de l'Adamaoua.



Adoptant une approche paysagère intégrée qui s'attaque simultanément aux questions de gouvernance territoriale, de gestion durable des ressources, de sécurité alimentaire et de justice de genre, le projet REAL-GRNS ambitionne de stimuler les Organisations de la Société Civile (OSC) face aux défis importants auxquels le Septentrion est confronté, notamment l'insécurité alimentaire.



En effet, dans le Septentrion, les terres fertiles et les ressources se raréfient. L'insécurité alimentaire touche 33,7% de la population dans l'Extrême-Nord, 15,7% de la population dans le Nord et 15,4% dans l'Adamaoua (PAM CFSVA, 2017). Le changement climatique et le climat désertique semi-aride du Sahel, caractérisés par la sécheresse et les pluies diluviennes qui accélèrent l'érosion des sols, la topographie rocheuse dans certains endroits, les installations de stockage des céréales inadéquates et la mauvaise gestion des stocks alimentaires par les communautés sont les principales causes de l'insécurité alimentaire dans les régions septentrionales du Cameroun. Ces défis ont un impact considérable sur les systèmes alimentaires locaux et accentuent la vulnérabilité des ménages dans ces régions.



Dans le but d'appuyer l'engagement des OSC sur la question de la sécurité alimentaire, le RELUFA organise un atelier de renforcement des capacités des OSC sur les systèmes alimentaires durables et leur transformation.



L'objectif principal de cette activité est de renforcer les capacités des OSC sur les systèmes alimentaires durables et leur transformation.



Plus précisément, la formation vise à accroître le niveau de connaissances des OSC sur les systèmes alimentaires; inciter les OSC locales à mener des actions qui contribuent à la durabilité des systèmes alimentaires; assurer la prise en compte du genre et de l'intersectionnalité dans lesdites actions.



Lors de cet atelier, le niveau de connaissances des OSC sur les systèmes alimentaires s'est accru. Les OSC locales ont été initiées à mener des actions contribuant à la durabilité des systèmes alimentaires. La prise en compte du genre et de l'intersectionnalité dans les actions des OSC a été assurée.



Le projet REAL-GRNS vise à renforcer la capacité des OSC à relever ces défis en favorisant la collaboration et la sensibilisation. En travaillant ensemble, les OSC peuvent contribuer à améliorer les systèmes alimentaires locaux et à réduire la vulnérabilité des ménages dans ces régions.