AFRIQUE

Cameroun - Attaque terroriste de Darak (Lac Tchad) : Un assaut amphibie revendiqué par l'ISWAP


Alwihda Info | Par - 26 Janvier 2026


La ville de Darak, point stratégique situé dans les méandres du Lac Tchad (Extrême-Nord du Cameroun), a subi une attaque coordonnée menée par des éléments de la faction ISWAP (État Islamique en Afrique de l'Ouest). Malgré la résistance initiale, le bilan matériel et tactique est significatif.



La localité de Darak, point stratégique du Lac Tchad, a subi une double offensive nocturne. Si les autorités mettent en avant la bravoure des soldats qui ont limité les pertes civiles, la branche de l'État Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) revendique un succès tactique significatif.



La localité de Darak au Lac Tchad, dans l'Extrême-Nord du Cameroun, a été le théâtre d'une attaque violente orchestrée par la secte terroriste Boko Haram dans la nuit du 22 au 23 janvier 2026. Les assaillants ont semé la terreur entre 01h00 et 03h00 du matin, avant d’être repoussés par nos forces de défense.

 

Bilan de l'Incursion

  Le bilan de cette incursion fait état de trois membres des forces de sécurité grièvement blessés, dont deux gendarmes et un militaire. Leur courage a permis de minimiser le bilan humain parmi les populations civiles.





 

Destruction et Pillage

  Sur le plan matériel, les assaillants ont causé des dommages importants :
  • Pillage d'une pharmacie
  • Destruction du bâtiment du Commandement du détachement
  • Sabotage de l'antenne relais MTN, isolant ainsi la localité
Malgré ces actes de vandalisme, la détermination des forces de sécurité à sécuriser la zone et à protéger les populations reste intacte.


 

Assaut de l'ISWAP

  Jeudi, la branche ISWAP de Boko Haram a mené un "assaut amphibie" contre deux positions de l'armée camerounaise à Darak. Les terroristes ont incendié le camp principal et un site militaire voisin après que les soldats se soient retirés suite à un bref combat. Cet assaut a permis à l'ISWAP de s’emparer d’importantes quantités d'armes et de munitions.


 

Revendication de l'Attaque

  L'État Islamique, par le biais de sa branche dans le Lac Tchad, a revendiqué cette double attaque. Selon leur communiqué, ils affirment avoir incendié le camp militaire et un autre site des forces de défense et de sécurité (FDS), tout en emportant des armes, des munitions et divers équipements militaires.

 

Cette série d'attaques souligne la persistance de la menace que représentent Boko Haram et ses factions dans la région du Lac Tchad. La bravoure des forces de sécurité et leur engagement à protéger les civils sont essentiels dans cette lutte contre le terrorisme. Les autorités continueront de travailler pour garantir la sécurité des populations face à ces attaques répétées.





 
ONAT : Les Architectes Tchadiens renouvèlent leur Bureau Exécutif à N'Djamena

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d'une veuve

