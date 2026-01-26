Cameroun - Attaque terroriste de Darak (Lac Tchad) : Un assaut amphibie revendiqué par l'ISWAP

Destruction et Pillage

Pillage d'une pharmacie

Destruction du bâtiment du Commandement du détachement

Sabotage de l'antenne relais MTN, isolant ainsi la localité

Assaut de l'ISWAP

Revendication de l'Attaque

Sur le plan matériel, les assaillants ont causé des dommages importants :Malgré ces actes de vandalisme, la détermination des forces de sécurité à sécuriser la zone et à protéger les populations reste intacte.Jeudi, la branche ISWAP de Boko Haram a mené un "assaut amphibie" contre deux positions de l'armée camerounaise à Darak. Les terroristes ont incendié le camp principal et un site militaire voisin après que les soldats se soient retirés suite à un bref combat. Cet assaut a permis à l'ISWAP de s’emparer d’importantes quantités d'armes et de munitions.L'État Islamique, par le biais de sa branche dans le Lac Tchad, a revendiqué cette double attaque. Selon leur communiqué, ils affirment avoir incendié le camp militaire et un autre site des forces de défense et de sécurité (FDS), tout en emportant des armes, des munitions et divers équipements militaires.Cette série d'attaques souligne la persistance de la menace que représentent Boko Haram et ses factions dans la région du Lac Tchad. La bravoure des forces de sécurité et leur engagement à protéger les civils sont essentiels dans cette lutte contre le terrorisme. Les autorités continueront de travailler pour garantir la sécurité des populations face à ces attaques répétées.