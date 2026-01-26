Cameroun - Attaque terroriste de Darak (Lac Tchad) : Un assaut amphibie revendiqué par l'ISWAP

La localité de Darak au Lac Tchad, dans l'Extrême-Nord du Cameroun, a été le théâtre d'une attaque violente orchestrée par la secte terroriste Boko Haram dans la nuit du 22 au 23 janvier 2026. Les assaillants ont semé la terreur entre 01h00 et 03h00 du matin, avant d’être repoussés par nos forces de défense.
Bilan de l'IncursionLe bilan de cette incursion fait état de trois membres des forces de sécurité grièvement blessés, dont deux gendarmes et un militaire. Leur courage a permis de minimiser le bilan humain parmi les populations civiles.
Destruction et PillageSur le plan matériel, les assaillants ont causé des dommages importants :
- Pillage d'une pharmacie
- Destruction du bâtiment du Commandement du détachement
- Sabotage de l'antenne relais MTN, isolant ainsi la localité