Cameroun : Au moins 53 morts dans un accident de la route

A la suite de ce drame, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Augustine est descendu sur le terrain ce mercredi matin, accompagné du maire de Dschang, Jacquis Kemleu Tchabgou et des autorités administratives et sécuritaires. Le bilan fait état de 53 corps calcinés, difficilement identifiables et de 29 blessés graves qui sont en soins intensifs dans les hôpitaux de Dschang et de Bafoussam.



Dans un entretien accordé à CRTV Ouest, le gouverneur rapporte que les blessés sont gravement brûlés et que le camion transportant de l'essence, et avait un défaut de freinage, selon le constat fait. Mais les causes exactes de l’accident seront déterminées au terme de l’enquête qui a été ouverte. Cela étant, l’on peut dire que ce grave accident est dû à la visibilité réduite, en raison du brouillard, tandis que le nombre très élevé des victimes est à imputer à la surcharge du véhicule de transport. L’on pointe également du doigt le transport nuitamment du carburant frelaté pour échapper au contrôle.



Le camion-citerne en provenance de Dschang se rendait à Santchou, alors que le car de transport de Menoua Voyages, parti de Douala se rendait à Dschang.