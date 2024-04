Cameroun : Bientôt des formations aux métiers du drone professionnel à Rey Bouba, région du Nord

La cérémonie officielle de lancement du programme de formation, accompagnée de l'inauguration de la piste d'atterrissage Rey Bouba, a été présidée le 15 avril 2024 par le ministre des Forêts et de la faune, Jules Doret Ndongo. Le directeur général adjoint de l'Autorité aéronautique, le premier vice-président du Sénat, M.M. Aboubakary Abdoulaye, et plusieurs membres du gouvernement ont également assisté à l'événement.



La formation des drones facilitera sans aucun doute le pilotage à distance des aéronefs dans la lutte contre la criminalité et le pillage de la faune. Il représente un véritable bénéfice pour les jeunes en particulier et les populations du Nord en général, qui auront désormais un accès plus étroit aux outils numériques et technologiques qui leur permettront d'être équipés et protégés contre les prédateurs.