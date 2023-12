Cameroun : C’est parti pour les jeux nationaux, Dixiades 2022 !

Pour sa septième édition, les Dixiades accueillent plus de 2000 athlètes en compétition. Une grande partie du tournoi se déroule dans l'enceinte du Stade Roumdé Adja à Garoua. D'autres sites choisis incluent le Parc Boisé de la Communauté Urbaine de Garoua, le Parcours Vita, le Cenajes, la Maison des Jeunes et de la Culture de Garoua ainsi que les annexes du Stade Roumde Adjia et l’École De Faune De Garoua.



Comme c'est la tradition pour cet événement sportif majeur au Cameroun, dix disciplines sportives sont proposées aux participants. Parmi celles-ci figurent l’athlétisme, le badminton, le basket-ball, la boxe, le football (soccer), l’haltérophilie, le handball, le judo, la lutte et le volley-ball.



Le programme de ce lundi 18 décembre 2023 prévoit notamment un match d'ouverture opposant la Région du Nord à celle du Centre sur les terrains adjacents à l'École De Faune De Garoua. Cette rencontre s'est soldée par un score nul (0-0).



Les Dixiades 2022 offrent une vitrine exceptionnelle pour promouvoir non seulement l'excellence sportive mais aussi les valeurs citoyennes auprès des jeunes participants venus des différentes régions camerounaises.



Pour rappel, les Jeux Nationaux du Cameroun, Dixiades Garoua 2022, se dérouleront du 16 au 23 Décembre 2023 à Garoua, Capitale Régionale du Nord.