Cameroun : Chantal Biya célèbre Noël avec plus de 1 000 enfants à Yaoundé

Lors de cette cérémonie, la Première Dame a pris le temps d'échanger avec les enfants, leur apportant des cadeaux et des sourires. Elle a souligné l'importance de prendre soin des jeunes générations et s'est engagée à continuer à soutenir les initiatives visant à améliorer le bien-être des enfants au Cameroun.



La Fondation Chantal Biya continue ainsi sa mission en faveur des enfants défavorisés en offrant non seulement un moment joyeux lors de cette fête traditionnelle, mais aussi en mettant en place divers programmes pour améliorer leur éducation, leur santé et leur qualité de vie tout au long de l'année.



Cette cérémonie festive est un bel exemple du dévouement continu de la Première Dame et son engagement envers le bien-être des enfants au Cameroun.