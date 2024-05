Cameroun : Cinq gendarmes tués dans le Sud-Ouest par des séparatistes anglophones

Le commandant de brigade d'Eyumojock et quatre de ses hommes étaient en patrouille lorsqu'ils ont été pris pour cible par une trentaine d'hommes armés. Le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Nguté, a condamné cette attaque et présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a également appelé la population à coopérer davantage avec les forces de sécurité.



Cette attaque est un nouvel épisode du conflit qui oppose le gouvernement camerounais aux séparatistes anglophones dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays. Ce conflit, qui dure depuis 2017, a déjà fait plus de 3 000 morts et 700 000 déplacés.



Les Nations Unies et l'Union africaine ont appelé à un dialogue entre le gouvernement camerounais et les séparatistes afin de mettre fin à ce conflit meurtrier.