Cameroun : Conférence sur la désinformation électorale

La crise sociopolitique qui a secoué le Cameroun en 2018 a montré à quel point les élections peuvent être une source potentielle de troubles et d'instabilité sociale. Les internautes ont été submergés par un flot de fausses informations et de discours haineux, alimentant encore davantage les clivages sociaux et exacerbant les tensions tribales.



Afin d'éviter que la désinformation et les campagnes d'influence ne viennent influencer le débat public et compromettre la cohésion sociale, Defyhatenow, à travers son programme "Africa Fact-checking Fellowship" (#AFFCameroon), mobilise toutes les parties prenantes lors de cette deuxième édition de la conférence All #AFFCameroon.



L'objectif principal de cette conférence est donc d'œuvrer pour la stabilité sociopolitique, la bonne gouvernance, la démocratie et la paix au Cameroun pendant toute la période pré-électorale, électorale et post-électorale. Elle marque également le début d'une série d'activités visant à proposer des réponses préventives efficaces contre ces menaces numériques tout en permettant une meilleure protection de l'intégrité électorale.



Cette conférence constitue donc un point crucial dans l'orientation future des efforts visant à protéger l'intégrité du processus électoral tout en prévenant toute forme de violence liée aux élections. Elle offre également une opportunité unique pour tous ceux qui sont concernés par ces questions – acteurs politiques, médias traditionnels ou citoyens engagés – d'échanger leurs expériences et leurs expertises afin d'enrichir collectivement leur compréhension des défis liés à ces nouvelles formes médiatiques.



En somme donc, cette initiative organisée par Defyhatenow montre l’importance grandissante accordée aux problèmes posés par ces nouvelles formes médiatiques dans le contexte politique actuel du Cameroun. La lutte contre la désinformation est un combat commun que nous devons mener ensemble afin d’assurer des processus électoraux justes et transparents ainsi qu'une société pacifique basée sur l'échange constructif plutôt que sur le conflit.