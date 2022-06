Cameroun-Congo : Paul Biya reçoit l’émissaire du président Sassou Nguesso

La ministre congolaise de l’Economie, du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale du Congo, Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, envoyée spéciale du président congolais Dénis Sassou Nguesso, a été reçue en audience au Palais de l’Unité, ce mardi, 14 juin 2022, par le président de la République du Cameroun.



Paul Biya et l’émissaire du président de la République du Congo ont échangé sur des sujets d’intérêt commun des deux pays frères et voisins.



S’exprimant devant la presse, au sortir de cette audience de près d’une heure, la ministre congolaise a rappelé que le Cameroun et le Congo « sont liés par la géographie, mais aussi par l’histoire. Les deux chefs d’Etat entretiennent des relations fraternelles et d’amitié qui font qu’ils échangent souvent sur les problèmes d’actualité, notamment sur des sujets majeurs ».



Dans cette optique, la ministre congolaise a rappelé que le monde traverse « une grande crise. La crise alimentaire née du conflit armé qui oppose deux Etats en Europe ». Pour Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, cette actualité fait qu’aujourd’hui, les deux chefs d’Etat camerounais et congolais pensent qu’il est nécessaire, comme à l’accoutumée, d’avoir des échanges de vues sur des sujets d’intérêt commun.



Devant la presse, l’envoyée spéciale du président Denis Sassou N’Guesso a déclaré qu’elle était porteuse d’un pli fermé destiné au président Paul Biya, dont le contenu n’a pas été révélé. « J’incline à penser, et vous conviendrez avec moi, que la teneur, la primeur et l’exclusivité se doivent d’être réservées à son plus haut destinataire et c’est ce que nous avons fait », a-t-elle rappelé.



Cependant, elle a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération qui existe entre le Cameroun et le Congo, deux pays frères qui partagent une frontière commune.