Cameroun/Culture : un congrès Ekang Beti à Obala

C'est en 1947 que s'est tenu le premier et le dernier Ekang à Mitzic au Gabon. Et depuis lors, aucune autre manifestation de cette nature regroupant les Ekang ne s'est tenue. Pourtant, les enjeux de ce congrès qui portaient déjà sur les plans politique, économique, social et culturel restent les mêmes aujourd’hui. Ainsi, placé sous le signe du développement participatif et la relance des dynamiques économiques et socioculturelles Ekang Beti, le congrès d’Obala au Cameroun se veut, non seulement une occasion pour consolider les acquis, mais aussi pour tracer les perspectives d'un développement participatif et durable des peuples Ekang Beti, garant de leur contribution efficace à la croissance multidimensionnelle de leurs terroirs et de leurs pays.

De toute évidence, la question du développement socioéconomique des zones et terroirs Ekang Beti se pose toujours malgré les ressources naturelles dont ils regorgent. Le plus souvent, les projets de pérennisation et de valorisation de la culture Ekang restent embryonnaires sans véritable concrétisation, si bien que la place des Ekang Beti sur l'échiquier peut manquer de visibilité. Face à des interrogations qui persistent, le Conseil Représentatif Ekang Beti (CREB) qui a son siège social à Yaoundé, a décidé de reprendre ce flambeau laissé par ses aïeux, et de le faire revivre en ouvrant à nouveau le débat dans un contexte où les enjeux évoqués plus haut sont devenus vivaces.

Grâce au dynamisme impulsé par Réal Romuald Mbida, président du CREB, il sera donc question de conduire la réflexion et de produire de la connaissance à travers une rétrospective sur la culture et l'histoire du peuple Ekang Beti. L’on passera en revue l’état des lieux actuel, pour une mise en perspective des actions spécifiques sur les plans politique et géopolitique, économique, social et culturel. Le thème principal de cet événement est « Culture et développement ». Par ailleurs, les sous-thèmes qui s’en dégagent portent sur : l’histoire de la culture et du peuple Ekang Beti ; l'éducation de l'homme Ekang Beti hier, aujourd'hui et demain ; le développement des peuples Ekang Beti : diagnostic et jalons pour un nouveau projet économique Ekang Beti ; la gouvernance politique et locale en zone Ekang Beti : états des lieux et perspectives ; la place de la femme dans la communauté ; la spiritualité dans la communauté Ekang Beti.

En dehors des conférences, le congrès se ponctué par des ateliers et des expressions artistiques, par un forum de la diaspora Ekang Beti et un autre sur les associations et mouvements Ekang Beti. La soirée de gala de clôture prévue le 30 novembre 2019 au Centre de documentation et d’information (CDI) de la ville d’Obala sera marquée par l’élection de Miss Ekang.