Cameroun : Décorations honorifiques pour les gouverneurs des régions septentrionales et des régions anglophones

Les gouverneurs décorés sont M. Midjiyawa Bakari gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, M. Kildadi Taguieke Boukar gouverneur de la région de l'Adamaoua, M. Jean Abaté Edi'i gouverneur de la région du Nord, M. Bernard Okalia Bilai gouverneur de la région du Sud-Ouest, M. Adolphe Lele L'Afrique gouverneur de la région du Nord-Ouest.



Cette cérémonie solennelle a permis au ministre Atanga Nji de féliciter les gouverneurs pour leur leadership et leur contribution essentielle à la restauration de la paix et de la sécurité dans leurs régions respectives. Il les a également exhortés à poursuivre leurs efforts inlassables pour relever les défis multiformes auxquels leurs régions sont confrontées.



La remise de ces médailles de la vaillance aux gouverneurs des régions du Nord et du Nord-Ouest constitue un symbole fort de l'engagement du gouvernement camerounais à combattre le terrorisme et à ramener la paix dans ces régions. Elle représente également une reconnaissance officielle de la bravoure et du sacrifice consentis par ces hommes et femmes qui œuvrent sans relâche pour la protection des populations et la garantie de leur sécurité.