Cameroun : Dernier adieu à Issa Hayatou, l’ancien président de la CAF

L'ancien président de la CAF, Issa Hayatou, a été inhumé ce vendredi 16 août à Garoua, sa ville natale. Après des hommages émouvants rendus à l'aéroport de Garoua, la dépouille d'Issa Hayatou a été conduite à sa dernière demeure à Poumpoumré, entourée de ses proches.



Les obsèques ont rassemblé plusieurs personnalités importantes, dont Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l’Éducation physique, représentant le président Paul Biya, Samuel Eto’o, président de la Fecafoot, Patrice Motsepe, président de la CAF, Gianni Infantino, président de la FIFA…



Lors de la cérémonie, Gianni Infantino a rendu hommage à Issa Hayatou en déclarant : "Il a su prendre le navire de la FIFA, qui était dans des eaux en tempête en 2015, et conduire la FIFA vers des eaux douces, des eaux calmes avant l’élection en 2016." Infantino a décrit Hayatou comme un "grand personnage, un grand monsieur, un grand ami".



La cérémonie d’inhumation d'Issa Hayatou a été un moment fort, rassemblant le monde du football pour honorer l'héritage d'un dirigeant influent qui a marqué l'histoire du sport en Afrique et au-delà.