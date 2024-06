AFRIQUE

Cameroun: Des accusations graves pèsent sur des responsables du Logone-et-Chari

Alwihda Info | Par Peter Kum - 28 Juin 2024

Des accusations graves de corruption et de pratiques mafieuses ont été portées de manière anonyme contre le préfet Mathias Fombele Tayem, le procureur Dairou Abass et l'homme d'affaires Alhadji Ramat Brahim dans le département du Logone-et-Chari au Cameroun qui partage des frontières avec le Tchad. Ces accusations, largement relayées sur les réseaux sociaux, font notamment état de l'arrestation arbitraire et du décès en détention d'un notable, Ramat Ambaré.