Cameroun: Des primes d’excellence scolaire pour les élèves Mbororo dans le Nord

En marge de la célébration de la 15ème journée internationale des peuples autochtones qui s’est célébrée officiellement au plan national ce 09 août 2023, les élèves lauréats autochtones de la région du Nord ont été primés par l’association Mboscuda ( La Mobororo Social and Cultural Development Association) à Ourou Gnebe situé dans l’arrondissement de Lagdo.



Les élèves autochtones dont leur taux de scolarisation est de 23 %, sont sortis massivement en dépit des vacances pour magnifier cette journée à eux dédiée par leurs aînés. Ils avaient à leurs côtés, les gardiens de la tradition au noms des Arbé pour partager leur joie.



Les lauréats aux différents examens officiels ont vu leur mérite être récompensé par des kits scolaires. « C’est une fierté pour moi de savoir que mes frères et sœurs Mbororos parviennent à parachever des cursus scolaires en obtenant des examens. Intégrer les besoins de l'Etat dans la vie pastorale et la tradition nomade reste notre principal défi », explique vigoureusement Dr Fanta Dada Petel, première docteure Mbororo et vice présidente du Mboscuda.

Le Mboscuda accompagne également ses lauréats dans l'obtention des bourses. C'est le cas de Aïcha Salihou, l'une des lauréates qui obtient une bourse de International Land coalition. Son projet porte sur les solutions efficaces pour contrer les changements climatiques et le maintien de la biodiversité pour résoudre les problèmes Agro-pastoraux.



Bien que les efforts soient consentis en leur faveur par les pouvoirs publics, la communauté Mbororo fait face au quotidien à certaines difficultés à l’instar de problèmes de marginalisations caractérisés par les intimidations, l’occupation des espaces pastoraux par les agriculteurs et les tueries des bétails. On note également l’insécurité des personnes et des biens qui se manifeste par des enlèvements récurrents avec demande de rançon, des tueries des personnes et des déplacements internes. Il y a aussi les problèmes du taux élevé d’analphabètes dû à l’insuffisance des établissements publics dans les campements Mbororos et l’insuffisance du personnel enseignant qualifié dans des établissements existants.