Cameroun : Deux entraineurs pour les Lions Indomptables ?

Samuel Eto’o et ses collaborateurs de la Fécafoot refusent catégoriquement de se soumettre aux décisions du ministre Narcisse Mouelle Kombi. Ce dernier a récemment nommé un nouveau sélectionneur à la tête des Lions Indomptables sans consulter la Fécafoot.



Contre toute attente, le technicien belge, Marc Brys, a été officiellement désigné comme le nouveau chef de la sélection. Même les dirigeants du football camerounais ont affirmé avoir appris cette nomination uniquement par voie de presse. Pourtant, c’est à eux qu’incombe la responsabilité de proposer des candidats à l’État camerounais pour le poste de sélectionneur.



Mécontents de la décision du ministre Narcisse Mouelle Kombi, Samuel Eto’o et ses collaborateurs ont convoqué samedi 6 avril un comité d’urgence. À l’issue de cette réunion, le comité a exigé que le président de la Fécafoot nomme lui-même un autre sélectionneur pour les Lions Indomptables.



Dans un communiqué, samedi, la fédération a déclaré : « À l’unanimité des membres présents, le Comité d’Urgence recommande au président de la Fecafoot de lui soumettre, conformément aux articles 4 du décret N°2014/384 du 26 septembre 2014 et 40 alinéa 11 des statuts de la Fécafoot, des propositions de nomination des membres des structures d’encadrement des sélections nationales de football dans un délai de soixante-douze (72) heures ».



En somme, le Cameroun se dirige vers une situation inédite où deux sélectionneurs cohabiteront à la tête de l’équipe nationale.