Cameroun : Douala accueille un gala international de boxe arabe en 2022

L’initiative prise par le président de l’International Arabe Boxing Championship (INAB), Mouhamadou Lamine Yaro vise à promouvoir cet art martial au Cameroun. Bien plus, il se veut un pôle inédit de rencontre des hommes d’affaires du Cameroun et du monde arabe.



Ce gala international qui succèdera à plusieurs autres dans la même discipline, regroupera les athlètes en provenance de dix pays, à savoir : Benin, Maroc, Burkina Faso, Tunisie, Tchad, Mali, Nigéria, Niger, France et Turquie. Ces derniers vont s’affronter dans cinq catégories : les moins de 67 kg, -71kg, -75kg, -86 kg et les +90kg. Selon le calendrier établi, les amoureux de l’art martial vont se délecter de six jours de combats d’un niveau nettement enlevé. Dans le premier combat des moins de 67 kg, le Béninois Sabi Lolo Ilou sera opposé au Tunisien Adel Ben Brahim. Le deuxième combat sera un duel ouest-africain, entre le Nigérien Halidou Sadou et le Nigérian Djibin Inuwa Baba, dans la catégorie des -75 kg. Le troisième combat dans les -71 kg, offrira une confrontation entre Sindigue Baglong Adam et Maarouf Alae-Dine respectivement de nationalité tchadienne et marocaine. Le quatrième combat sera aussi la grande attraction de ce gala international de boxe arabe. Le Malien Djibril Sissoko grand espoir de ce sport de combat défiera le Français Samih Mimouni dans les -86kg. Le clou de cet « International Arabe Boxing Championship », ce sera l’événement principal de la soirée de combat, pour le titre mondial des supers lourds entre le Camerounais Siaka Herman Thierry et le Turque Cengaver Rayman dans les +90 kg.



Pour ce coup d’essai, l’équipe conduite par Lamine Yaro veut en faire un coup de maitre. En effet, le rendez-vous de Douala s’annonce comme une grande messe de la boxe arabe en terre camerounaise. Et au chapitre des invites de marque, retenus pour cet évènement, figurent les noms des présidents de la Fédération Internationale de la Boxe Arabe (FIBA), le Dr HEDI Sediri, par ailleurs ministre plénipotentiaire de la Jeunesse et des Sports de la Ligue Arabe, et Eric Ella Bekale, président de la Fédération Africaine et des Iles de la Boxe Arabe (FAIBA) et vice-président de la FIBA. Des faits qui témoignent de l’intérêt qu’ils accordent à ce premier gala international de la boxe arabe en terre africaine qui se prépare.



Outre ces invités de marque, l’on apprend du comité d’organisation, la présence des autorités sportives du Cameroun ainsi que des représentants du corps diplomatique, et de très hautes personnalités du monde arabe, accompagnées de 25 investisseurs. L’événement sera retransmis et diffusé sur plusieurs chaînes du monde arabe et des médias locaux et panafricains. Décidément, la vulgarisation et la promotion de ce sport de combat est assuré.



Par ailleurs, sur un autre plan, l’événement s’annonce comme un carrefour de plusieurs cultures occidentales et africaines. Depuis lors, afin de mieux préparer ce rendez-vous, des réunions se multiplient dans la capitale économique du Cameroun, pour tout passer au peigne fin, avant le kick-off du 14 mars 2022.